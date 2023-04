Jobst, Allofs und Hovemann über Ticket-Revolution „Alle Daten bleiben in Händen von Fortuna“

Exklusiv | Düsseldorf · Sie sind die Macher hinter dem Projekt, das die Fußball-Welt gehörig in Aufruhr versetzt. Ihre Idee ist für die Branche absolut revolutionär. Langfristig sollen alle Heimspiele Fortunas gratis angeboten werden. Was die drei sich erhoffen. Welche Hürden es noch gibt. Was sie antreibt.

28.04.2023, 07:02 Uhr

Ob am Mittwoch um 14.30 Uhr der Menschheit wirklich ein Konzept vorgestellt wurde, das das Zeug dazu hat, die Fußball-Branche grundlegend auf den Kopf zu stellen? Zumindest hat der Vorstoß dafür gesorgt, dass weltweit darüber gesprochen wird. Alle Heimspiele gratis – Fortuna für alle! Dahinter steckt Düsseldorfs Vorstandsboss Alexander Jobst als eine Art Mastermind, dazu seine Kollegen Klaus Allofs (Sport) und Arnd Hovemann (Finanzen). Im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion spricht das Trio über sein Langzeitprojekt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So reagieren die Fans auf die Ticket-Revolution bei Fortuna