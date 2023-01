Ex-Gladbacher Baumjohann „Selbst Fortuna wollte mich nicht verpflichten“

Also blieb Baumjohann in Mönchengladbach – und setzte sich in der darauffolgenden Saison durch. Unter Hans Meyer ging sein Bundesliga-Stern da so richtig auf. „Drei Monate später habe ich beim FC Bayern unterschrieben“, sagte er. „Deswegen sehe ich es eher so, dass es auch schlechter hätte laufen, auch wenn mehr drin gewesen wäre. Das ist bei jeder Karriere so. Wahrscheinlich denken sogar Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ähnlich.“