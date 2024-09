Ärger nach Fortuna-Sieg am Freitag Schiedsrichter soll Fürth-Sportchef „weggerempelt“ haben – so reagiert der DFB

Fürth/Düsseldorf · Im Anschluss an die Partie der Düsseldorfer bei den Franken ist es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen „Kleeblatt“-Sportchef Azzouzi und Schiedsrichter Jöllenbeck gekommen. Wie der DFB auf diesen Vorwurf reagiert, wie er die Situation darstellt und was am Tag nach dem Spiel geschehen ist.

29.09.2024 , 11:02 Uhr

