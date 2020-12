„Böse“ Überraschung hinter den Türchen : Adventskalender-Panne bei Fortuna und dem FC Bayern

Düsseldorf Viele Fortuna Fans freuen sich derzeit täglich auf eine kleine Überraschung im Adventskalender – doch bei einigen lauert hinter den Türchen ein ganz besonders „fieses“ Geschenk. Was die Anhänger durchmachen mussten. Was der Verein dazu sagt. Und warum alle total entspannt sind.

Alle Jahre wieder. Im Internet wird das Produkt verlockend beschrieben. „Hinter jedem der 24 Türchen erwartet Dich eine kleine Überraschung, die die lange Zeit bis Heiligabend verkürzt. Mit seinem weihnachtlichen Design bringt unser diesjähriger Adventskalender eine fröhliche Stimmung in die eigenen vier Wände und ist mit Artikeln im Warenwert von ca. 150,00€ gefüllt.“ Den Fortuna-Düsseldorf-Adventskalender gibt es im Fan-Shop des Vereins jetzt statt 79,95 für nur noch 58,15 Euro. Wer sich das Schnäppchen kauft, muss aber gute Nerven haben oder im Optimalfall einfach etwas Humor.

Maximilian Manz ist elf Jahre alt. Er hat es in seinem Leben nicht immer leicht. Denn er ist Fan von Fortuna Düsseldorf – und das aus voller Überzeugung. Ein charakterstarker Bursche also, der nun eine besonders fiese Überraschung erleben musste. Jeden Tag öffnet er ein Türchen seines Rot-Weißen-Adventskalenders. Hinter Türchen fünf lauerte jetzt ein besonders grauenvolles Geschenk.

„Mein Sohn stand plötzlich vor mir und hielt mir etwas Rotes vor die Nase“, erinnert sich Mutter Sabine Manz. „Ich wollte das erst gar nicht wahrhaben. Dann musste ich laut anfangen zu lachen.“ Was Familie Manz entdeckte, sorgte nämlich nicht für ein Drama, sondern maximale Erheiterung: das „Rote etwas“ entpuppte sich nach Öffnung als ein Zauber-Badehandtuch des FC Bayern München .

„Wir wussten ja nicht, dass die Bayern es so nötig haben, sich schon in den Adventskalender von Zweitligisten zu schmuggeln“, sagt Manz. „Ich denke, es wird bei niemandem von uns bleibende Schäden hinterlassen. Aber ich werde meinen Sohn natürlich in den kommenden Tagen intensiv beobachten.“ Sicher ist sicher. Ein Fehler – und alle können darüber lachen.