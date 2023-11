Bald einer der größten Partner Dieses Sponsoren-Duo verlängert bei Fortuna vorzeitig bis 2028

Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei diesem Deal um den Kostenpflichtiger Inhalt vor einiger Zeit von Vorstandschef Alexander Jobst im exklusiven Gespräch mit unserer Redaktion angekündigten Gewinn eines weiteren Partners für „Fortuna für alle“ – noch in diesem Jahr. „Wir sind in zahlreichen Gesprächen mit Partnern. Was wir spüren: ,Fortuna für alle’ sorgt für offene Ohren und Begeisterung, ist aber kein Sponsoring von der Stange“, hatte Jobst seinerzeit gesagt.