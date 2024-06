„Zwote“-Rückrundenzeugnis, Teil 2 – die Abwehrspieler Wie Ex-Fortuna-Profi Bodzek auch auf den letzten Metern seiner Karriere überzeugte

Von langen Serien ohne Gegentor bis hin zu hohen Niederlagen war bei Fortunas Regionalliga-Fußballern in der vergangenen Saison alles dabei. Nur 22 Gegentore kassierte die „Zwote“ allerdings in 17 Rückrunden-Partien, im ligaweiten Vergleich ein ziemlich guter Wert. Ein Grund dafür war die starke Arbeit der Abwehrspieler. Die Verteidigung in der Einzelkritik.