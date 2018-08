Fortuna Düsseldorf: Adam Bodzek sucht nach Rippenbruch den Anschluss

Fortunas Mittelfeldspieler : Bodzek sucht nach Rippenbruch den Anschluss

Foto: Falk Janning 30 Bilder Bodzek trainiert nach Rippenbruch mit Schutzweste

Fortuna Düsseldorfs Adam Bodzek kämpft um den Anschluss ans Team. Der Routinier und Vize-Käpt’n ist nach seinem Rippenbruch wieder voll eingestiegen. Ein Thema für das Pokalspiel am Sonntag ist er nicht.

So ein Rippenbruch ist eine langwierige Sache: Derzeit kämpft Fortuna-Vize-Kapitän Adam Bodzek noch mit den Auswirkungen einer solchen Fraktur. Während des 9:1-Sieges im Testspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal im Rahmen des Trainingslagers Anfang Juli am Wiesensee hatte sich der defensive Mittelfeldspieler zwei Rippen gebrochen und war ausgefallen. Nun, sechs Wochen später, kann er alle Übungen wieder mitmachen. Ein Thema für das DFB-Pokal-Spiel am Sonntag bei Rot-Weiß Koblenz ist er allerdings weiterhin noch nicht.

Ins Training des Zweitligameisters ist „Bodze“ wieder voll eingestiegen. Am Donnerstagmorgen machte er auch das Trainingsspielchen wieder mit. Der defensive Mittelfeldspieler schonte sich dabei nicht und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Allerdings trug er unter seinem Trainingsshirt einen Rippenschutz, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie sein Teamgefährte Michael Rensing. Der Keeper war in der vergangenen Saison nach einem Rippenbruch zu früh wieder ins Training eingestiegen und hatte erneut eine Fraktur erlitten, die ihn ein weiteres halbes Jahr aus der Bahn warf.

Drei Tage vor dem Pokalspiel am Sonntag in Koblenz stand bei der Fortuna am Donnerstagvormittag zunächst der Torabschluss auf dem Plan. Das sah sehr gut aus, was die Angreifer des Zweitligameisters da produzierten. Sie deckten den abwechselnd von Raphael Wolf, Michael Rensing, Jannick Theißen und Maduka Okoye gehüteten Kasten mit Schüssen ein. Dabei nahmen sie aus der Entfernung Maß, aber auch aus den Halbpositionen und aus kurzer Distanz nach Flanken. Im Anschluss ließ das Trainerteam zwei Mannschaften im Elf-gegen-elf auf dem großen Platz gegeneinander antreten.

Am Freitagmorgen steht das Abschlusstraining auf dem Plan, am Samstag ist Abfahrt nach Koblenz. Die Übungseinheit am Freitag ist ausnahmsweise öffentlich. Die letzten Einheiten vor den Partien der Bundesliga werden dann in Zukunft in der Regel hinter verschlossenen Türen stattfinden.