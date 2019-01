„Hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt“: Fortunas Bodzek sieht Spieler nach Funkel-Verlängerung in der Pflicht

Düsseldorf Friedhelm Funkel bleibt Trainer von Fortuna Düsseldorf. Der 65-Jährige verlängert seinen Vertrag. Mittelfeldspieler Adam Bodzek fordert nun Einsatz von seinen Kollegen.

...das Gespräch: „Ich glaube, alle wussten, was auf dem Spiel steht. Diesmal ist es wohl so gelaufen, dass alle Seiten damit zufrieden sind. Jetzt liegt es an uns Spielern so abzuliefern, dass es im nächsten Jahr mit Friedhelm Funkel hier weitergeht.“