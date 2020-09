Rösler bestimmt Mannschaftsrat : Bodzek neuer Fortuna-Kapitän

Foto: Falk Janning 13 Bilder Das ist Adam Bodzek

Düsseldorf Uwe Rösler hat den Führungskreis bei Fortuna festgelegt. Der 51-Jährige hat Adam Bodzek zum neuen Kapitän ernannt. Für den Mannschaftsrat hat er neben zwei Routiniers in Düsseldorf auch gleich einen Zugang nominiert.

Adam Bodzek ist neuer Kapitän von Fortuna Düsseldorf. Uwe Rösler hat den 35-Jährigen zum Nachfolger von Oliver Fink bestimmt, der seine Karriere in der U23 des Vereins ausklingen lässt. Mit Bodzek hat sich Rösler für den dienstältesten Fortuna-Spieler (seit 2011 im Verein) entschieden. Bodzek trug auch in der Vergangenheit immer mal wieder die Binde und gilt als Führungspersönlichkeit auch in der Kabine. „Ich weiß, was ich an der Fortuna habe – und umgekehrt ist das sicherlich auch der Fall“, sagte er. „Dieses Amt ist natürlich eine große Ehre für mich.“

Für den Mannschaftsrat hat Rösler Rouwen Hennings, Andre Hoffmann und Edgar Prib nomminiert. Prib ist zwar ein sehr erfahrener Spieler, der allerdings erst seit wenigen Tagen im Verein ist. Rösler hatte schon vor geraumer Zeit angekündigt, den Kapitän und seine Stellvertreter selbst zu bestimmen und nicht von dem Team wählen zu lassen. Ein heutzutage nicht unübliches Vorgehen.

„Als ich 2011 kam, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Jahre werden würden“, gibt Mittelfeldspieler Bodzek zu. „Das ist schon etwas Spezielles, und ich bin happy damit. Viel mehr kann man in einem Verein nicht erleben, als ich es hier getan habe. Es war bis jetzt eine sehr lehrreiche und sehr emotionale, vor allem aber sehr schöne Zeit hier.“ Rückschläge gehörten freilich immer dazu; so auch der bittere Abstieg. Die Mannschaft habe diesen gut verdaut, meinte er unlängst. „Jetzt geht es von vorn los, wir setzen uns neue Ziele.“ Mit dem Wort Wiedergutmachung tue er sich jedoch schwer: „Die Saison ist vorbei, wir wollen Neues erreichen.“