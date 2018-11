Gutes Spiel gegen Hertha : Bodzek ist Fortunas Chef

Ein ganz wichtiger Faktor bei Fortunas Sieg über Hertha: Adam Bodzek. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Adam Bodzek ist nicht everybody’s darling. So mancher macht ihn gern zum Sündenbock, wenn es bei Fortuna nicht läuft. Beim 4:1 über Hertha BSC zeigt es der 33-Jährige seinen Kritikern.

Man darf getrost darauf wetten. Sobald Fortuna eine schlechte Phase hat, melden sich die ersten zu Wort, die Adam Bodzek die Schuld daran in die Schuhe schieben. Zu alt sei der defensive Mittelfeldspieler, technisch zu schwach und zu langsam sowieso. Was diesen Automatismus auslöst, kann nur spekuliert werden. Zwar hat Bodzek selbstverständlich ein paar schlechte Spiele im Fortuna-Trikot gemacht und war auch bei der jüngsten Serie von sechs Bundesliga-Niederlagen in Folge nicht immer die rühmliche Ausnahme. Doch als Sündenbock taugt der 33-Jährige nicht – und das stellte er mit einer ganz starken Vorstellung beim 4:1 über Hertha BSC wieder einmal unter Beweis.

„Was Adam heute gezeigt hat, war herausragend“, betonte Trainer Friedhelm Funkel. „Schon im Training hat er eine außergewöhnliche Genauigkeit in seinen Diagonalpässen. Und genau diese waren unser Rezept für die zweite Hälfte in Überzahl.“ Irgendwann werde ein Gegner müde, wenn er mit einem Mann weniger immer die Räume zulaufen müssen, die sich durch solche Seitenwechsel ergäben, erklärte Funkel. Also erteilte er Bodzek und Kevin Stöger den Auftrag, diese Pässe zu spielen – und Fortunas „Sechser“ erfüllten ihn präzise. Wie beim wichtigen 1:0, als Bodzek den Ball heraus auf Niko Gießelmann schlug und dieser auf Takashi Usami weiterleitete: die einstudierte Vorarbeit zum Zaubertor des Japaners.

Info

Die Szene eignet sich ideal als Beispiel dafür, was Funkel an Bodzek so sehr schätzt. Der Trainer sagt, was er von seinem Routinier erwartet – und Bodzek macht es. Nicht mehr, nicht weniger. „Adam steht in wichtigen Spielen immer seinen Mann“, versichert Funkel, „auch wenn ihn manche nicht so gern in der Mannschaft sehen. Gegen Hertha hat er wieder einmal seinen Wert für die Mannschaft unter Beweis gestellt.“

Und das nicht nur mit seinen Diagonalpässen. Gemeinsam mit Stöger stabilisierte der frühere Duisburger Fortunas Defensive, hielt viel Arbeit vom neuformierten Innenverteidiger-Gespann Robin Bormuth/Marcin Kaminski fern und wurde im Spielaufbau immer stärker, je länger die Partie andauerte. „Bodze“ wurde zum Chef auf dem Platz – genau so, wie es Funkel von ihm und der Mannschaft im Ganzen sehen wollte. „Der einfache Fußball ist immer noch der beste Fußball“, kommentierte der Coach zufrieden.

„Wir haben das Spiel insgesamt gut angenommen“, analysierte Bodzek. „Genau so muss man das machen, wenn man zuvor sechs Spiele in Folge verloren hat.“ Über seine eigene Leistung sprach Bodzek nicht – Selbstdarstellung war ihm nie wichtig. Dafür ist er umso ehrgeiziger. „Ich muss zugeben: Der Gegentreffer der Hertha nervt mich schon ein bisschen“, sagte der Mittelfeldmann. „Es würde uns allen gut tun, endlich mal wieder zu Null zu spielen. Ich muss mir noch mal anschauen, was da schiefgelaufen ist.“

Zufrieden war er dagegen mit der Art, wie sein Team die Überzahl nach dem Platzverweis gegen den Berliner Maximilian Mittelstädt ausspielte: „Das haben wir hier früher schon schlechter erlebt. Wir mussten die Berliner laufen lassen. Es hätte ja gereicht, wenn wir das Tor nach 80 Minuten gemacht hätten.“ Zum Glück für die Nerven der Düsseldorfer Fans unter den 39.743 Zuschauern dauerte es eine halbe Stunde weniger. Dank Usamis Schusstechnik, die den Interimskapitän nicht im Mindesten überraschte: „Dass Taka schießen kann, wussten wir schließlich vorher.“