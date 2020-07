Ein Jahrzehnt Fortuna : Adam Bodzek ist bereit für die Kapitänsbinde

Düsseldorf Nachdem sich der bisherige Amtsinhaber Oliver Fink in Richtung U23 verabschiedet hat, braucht Fortuna einen neuen Kapitän. Adam Bodzek bietet sich an – auch als Brückenbauer für den polnischen Zugang Jakub Piotrowski.

Im Januar macht Adam Bodzek ein Jahrzehnt bei Fortuna komplett. „Als ich 2011 kam, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Jahre werden würden“, gibt der Mittelfeldspieler zu. „Das ist schon etwas Spezielles, und ich bin happy damit. Viel mehr kann man in einem Verein nicht erleben, als ich es hier getan habe. Es war bis jetzt eine sehr lehrreiche und sehr emotionale, vor allem aber sehr schöne Zeit hier.“

Rückschläge gehörten freilich immer dazu; so auch der bittere Abstieg vor einem Monat. Die Mannschaft habe diesen gut verdaut, meint der 34-Jährige. „Jetzt geht es von vorn los, wir setzen uns neue Ziele.“ Mit dem Wort Wiedergutmachung tue er sich jedoch schwer: „Die Saison ist vorbei, wir wollen Neues erreichen.“

Für ihn persönlich ist sogar ein Vereinsrekord drin. Keinem Spieler ist es bisher gelungen, dreimal mit Fortuna in die Bundesliga aufzusteigen – Bodzek könnte der erste sein. „Wenn man mich so fragt: Von mir aus gerne“, versichert er lachend. „Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie unser Kader am Ende aussieht und wie sehr sich unsere Konkurrenten noch verstärken. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Es hat keinen Sinn, jetzt voreilig etwas hinauszuposaunen.“