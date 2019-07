Mit Faserriss : Fortuna-Verteidiger Bodzek fällt aus

Düsseldorf Das Verletzungspech bleibt Adam Bodzek treu: Fortunas robuster Verteidiger hat sich erneut einen Faserriss zugezogen.

Die Verletzung zog sich der 33-Jährige beim 3:0-Testspielsieg am Donnerstagabend beim SV Sonsbeck zu, wie der Verein am Freitag meldete. Bodzek hatte die erste Halbzeit in der Viererabwehrkette neben Matthias Zimmermann, Robin Bormuth und Niko Gießelmann absolviert. Bereits im Februar war der Routinier mit einem Faserriss in der Bauchmuskulatur ausgefallen.