Zweimaliger Aufstiegsheld So blickt Fortuna-Legende Bodzek auf Karriereende und Relegation

Es war sein letzter Tanz, doch bedauerlicherweise war er nicht von langer Dauer. Schon nach 28 Minuten musste Adam Bodzek das letzte Spiel seiner Karriere verletzungsbedingt abbrechen. Mit der Auswechslung verließ der 38-Jährige nach insgesamt 507 Auftritten die Bühne. Einziges Trostpflaster nach dem Kurzeinsatz im Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln war bis in die Nachspielzeit der Umstand, dass Fortunas U23 den 0:2-Rückstand, bei dem „Bodze“ vom Feld ging, in ein 2:2 verwandelt hatte. Doch diese Freude war im letzten Moment mit dem Siegtreffer des „Effzeh“ in der dritten Minute der Nachspielzeit dahin.