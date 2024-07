Griechischer Nationalspieler vor Abgang Warum die frühe Tzolis-Entscheidung so wichtig für Fortuna ist

In einer idealen Welt würde Christos Tzolis natürlich niemals Düsseldorf verlassen. Zumindest nicht in den kommenden zwei Jahren. Denn bei Fortuna ist er den nächsten Schritt gegangen – und es hätte aus rein sportlichen Gesichtspunkten für ihn auch durchaus Sinn gemacht, noch eine Zeit zu bleiben, um sich weiterzuentwickeln. In Daniel Thioune hat er einen Trainer, der ihn verstanden hat, der ihn gelassen hat, der ihn stärker gemacht hat, im Verein hat er ein Umfeld, in dem er wachsen konnte.