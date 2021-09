Premiere für Futsal-Team : Fortuna ist jetzt wieder Bundesligist

Update Düsseldorf Im Premieren-Spiel trifft das Team von Fortuna am Freitag Abend um 19 Uhr im Castello auf den deutschen Rekordmeister HSV-Panthers. Noch gibt es Tickets für die Partie, bei der auch die Düsseldorfer Fußball-Legenden Axel Bellinghausen und Andreas Lambertz sein werden.

Der Sieger einer Qualifikationsrunde und vier Vizemeister der Regionalligen komplettieren das Starterfeld der zehn Teams. Als Zweitplatzierter der jüngsten Spielrunde in der Westliga ist auch Fortuna Düsseldorf qualifiziert und trifft im Auftaktspiel am Freitag ab 19 Uhr im Castello auf den deutschen Rekordmeister HSV-Panthers. Acht Mal standen die Hanseaten bereits in Halbfinale der deutschen Futsal-Meisterschaft, viermal holten sie sich den Titel, zuletzt im Jahr 2016.

Fortunas Cheftrainer Shahin Rassi freut sich auf diese erste Begegnung in der neuen Liga: „Das Eröffnungsspiel ist ein ganz besonderes, in das beide Teams mit Sicherheit bestens vorbereitet gehen werden.“

Im Modus Jeder-gegen-Jeden treffen die Mannschaften in der Bundesliga in Hin- und Rückspielen auf­­einander. Die besten acht Teams ermitteln dann im K.o.-System jeweils mit Hin- und Rückspiel den Meister. Der Tabellenletzte steigt in eine der Regionalligen ab, der Vorletzte spielt mit den fünf Regionalmeistern in einer Relegationsrunde um den Bundesliga-Verbleib.