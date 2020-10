Ab 2021 in Adidas : Fortuna wechselt den Ausrüster

Christian Koke. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas Marketing-Vorstand Christian Koke spricht vom „besten Ausrüstervertrag der Vereinsgeschichte“. Ab der kommenden Saison spielen die Düsseldorfer in Adidas-Trikots und versprechen sich davon 35 Prozent mehr Ertrag in dieser Sparte.

Fortuna Düsseldorf hat in ihrer Vereinsgeschichte schon einige Trikot-Ausrüster gehabt. Viele Jahre lang, so auch in seiner erfolgreichsten Zeit in den 1970er-Jahren, spielte das Team in Puma-Trikots, später gab es zum Beispiel Verträge mit Umbro und zuletzt Uhlsport. Mit Adidas, in dessen Kleidung unter anderem die deutsche Nationalmannschaft, Real Madrid und Bayern München auflaufen, hat der Verein indes noch nie zusammengearbeitet. Bis jetzt: Am Mittwoch gab Fortuna die neue Partnerschaft mit dem Unternehmen „11teamsports“ bekannt, die den Wechsel zur Adidas-Kluft beinhaltet.

„Das ist wirtschaftlich der beste Ausrüster-Vertrag der Vereinsgeschichte“, sagt Fortunas Marketing-Vorstand Christian Koke im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Gespräche liefen schon eine ganze Weile. Ich muss zugeben, es war schon ein schönes Gefühl, als Adidas uns sagte, unser Konzept habe sie vollauf überzeugt. Schließlich kommt das von einem Unternehmen, das seit langem mit Real Madrid und dem FC Bayern zusammenarbeitet.“

Der Kontakt hatte schon mit Fortunas Einstieg in die Eigenvermarktung begonnen. „Es mag zwar komisch klingen, wenn wir das selbst betonen, aber dieser Schritt, unsere Themen selbst in die Hand zu nehmen, macht sich immer mehr bezahlt.“ So auch in diesem Falle: Auch wenn die Partner offiziell keine Zahlen nennen, so darf Fortuna nach Informationen unserer Redaktion unter dem Strich mit 35 Prozent mehr Ertrag in der Sparte Ausrüster rechnen als beim bisherigen Partner Uhlsport.

Koke zufolge soll der individuelle Charakter der Fortuna-Trikots nicht darunter leiden, dass der Verein gegenüber dem Nationalteam und Weltklubs in einer eher hinteren Reihe stehen wird. „Das wird durch 11teamsports gewährleistet“, erklärt das Vorstandsmitglied. „Wir werden weiterhin individuelle Trikots bekommen.“ Der Verein strebe strategische Partnerschaften an, berichtet Koke weiter, „und dabei stellen wir uns stets die Frage, was man gemeinsam entwickeln kann. Es geht beileibe nicht nur darum, was die Mannschaft trägt, sondern auch darum, was wir den Fans anbieten können.“ Und da böten 11teamsports und Adidas größere Möglichkeiten als zum Beispiel Uhlsport.