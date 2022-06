500 Fans bei Fortunas Trainingsauftakt : Wie Allofs in Sachen de Wijs und Transfers Zuversicht verbreitet

Foto: Christof Wolff 26 Bilder Fortunas Spieler absolvieren „Shuttle-Run-Test“

Düsseldorf Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie trainiert der Zweitligist beim Auftakt der Saisonvorbereitung wieder vor Zuschauern. Das sagt Sportvorstand Klaus Allofs über den Stand beim niederländischen Verteidiger und die sonstigen Transferaktivitäten.

Die Kulisse wirkte fast schon zu malerisch. Strahlender Sonnenschein flutete die Nebenkampfbahn der Düsseldorfer Arena, und 500 Fans, fast ausnahmslos in Trikots oder zumindest T-Shirts der Fortuna gekleidet, applaudierten frenetisch. Dabei hatten die Profis des Zweitligisten noch gar nicht mehr getan, als nur den Platz zu betreten. Doch wenn einen die Corona-Pandemie zwei Jahre lang dazu verdammt hatte, seinen Lieblingskickern bestenfalls von ferne aus zuzuwinken, dann sorgt eben allein schon die Aussicht auf ein Autogramm, ein Selfie oder sogar einen kleinen persönlichen Austausch für beste Laune.

Da passte es natürlich hervorragend, dass das die Protagonisten des Tages beim Vorbereitungsauftakt der Fortuna ebenso sahen. Kein Spieler, der nicht bereitwillig vor dem x-ten Handy posierte oder ein Kleidungsstück nach dem anderen signierte. „Das hat uns schon gefehlt“, sagte auch Trainer Daniel Thioune, der mit der erst am letzten Spieltag der Vorsaison zu Ende gegangenen Serie von zwölf Punktspielen ohne Niederlage seit seinem Amtsantritt nicht ganz unschuldig an der neuen Euphorie in Düsseldorf ist. „Wir wussten ja schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, vor Zuschauern zu trainieren. Es hat viel Spaß gemacht.“

Das ging auch Klaus Allofs zu. Der Sportvorstand hatte ebenfalls einiges zu unterschreiben und zu plaudern, tat beides mit Ausdauer und einem Lächeln. Und er blieb auch keine Antwort auf die erwartbare Frage nach Transfers schuldig. „Ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall noch etwas tun werden“, gab der 65-Jährige zu Protokoll – was aber angesichts des Faktums, dass Fortuna bis jetzt noch gar keinen externen Zugang zu verzeichnen hat, nicht weiter überraschte. Schon eher sein Zusatz: „Vielleicht passiert ja schon in dieser Woche etwas. Wir sind mehr als nur in den Startlöchern, wir möchten am liebsten loslaufen.“

Sehr hilfreich wäre dabei, wenn die Düsseldorfer einen ihrer geplanten Abgänge schnell über die Bühne brächten. Dawid Kownacki und Nana Ampomah, beide zuletzt an Lech Posen beziehungsweise Royal Antwerpen ausgeliehen, sollen den Klub am besten verlassen, um Mittel für Verpflichtungen freizumachen. Denn der Aufsichtsrat Fortunas möchte erst sehen, dass Geld hineinkommt, bevor mehr ausgegeben wird.

Foto: Christof Wolff 32 Bilder Die Heimatklubs der Fortuna-Profis

Kostenpflichtiger Inhalt Allofs bestätigte den entsprechenden Bericht unserer Redaktion: „Ich möchte den Austausch mit unserem Aufsichtsrat eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit bringen, aber das ist jetzt geschehen. Da wir uns derzeit außerhalb unseres Budgets bewegen, müssen wir die Zustimmung des Rates haben. Aber das ist nicht erst seit gestern so, da kommt es einfach darauf an: Was macht man zuerst?“

Ebenso wie die für Auswahlteams ihrer Länder abgestellten Ao Tanaka, Takashi Uchino und Christoph Klarer fehlten Kownacki und Ampomah am Sonntag; während der Pole eine Woche Sonderurlaub wegen der längeren Saison in seiner Heimat bekam, wird Ampomah schon bald beim Team erwartet. „Wir schauen uns Nana auf jeden Fall mal auf dem Platz an“, erklärte Allofs und zeigte ansonsten Zuversicht: „Wir gehen mit sehr viel Elan in die Saison, mit vielen Ideen und Ambitionen.“

Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Sven Leifer 51 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Mit dabei bei der ersten Einheit war übrigens Topscorer Khaled Narey, der gern zu einem Erstligisten wechseln möchte. „Khaled hat seinen Wunsch geäußert, und dafür habe ich grundsätzlich Verständnis“, meinte der Sportvorstand. „Klar ist aber auch, dass die Rahmenbedingungen für uns stimmen müssen.“ Sprich: die Ablösezahlung, wenn sich denn ein konkreter Interessent gefunden hat. „Aber das“, so Allofs, „sind alles keine Themen, die bei uns Unruhe hineinbringen könnten. Wir haben noch Zeit.“