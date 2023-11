Erst dominant, dann im Glück 5:3 – Fortuna zittert sich gegen Schalke zum Sieg

Ein Schmunzeln konnte sich der Coach dabei nicht verkneifen – kein Wunder, war er bis Samstagabend doch überhaupt erst einmal auf die Gelsenkirchener getroffen: beim 2:1-Erfolg in seiner ersten Partie als Fortuna-Trainer vor gut anderthalb Jahren. Nun war es allerdings tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass nach den jüngsten Pleiten gegen Wiesbaden (1:3) und in Fürth (0:1) im Duell mit dem kriselnden Bundesliga-Absteiger die dritte Schlappe am Stück drohte. Dass es nicht so kam, schien lange Zeit ausgemachte Sache. Am Ende mussten die Düsseldorfer aber gehörig zittern, bis der 5:3-Sieg feststand.