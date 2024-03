4:0 beim VfL Osnabrück Überragender Tzolis führt Fortuna auf den Relegationsplatz

Thioune hatte vor dem Anpfiff für die Lila-Weißen eine Überraschung parat. Statt Christoph Daferner oder Vincent Vermeij, die sich in den vergangenen Wochen in der Angriffsmitte abgewechselt hatten, nominierte er Marlon Mustapha auf der „Neun“. Zum ersten Mal seit seiner Ausleihe vom italienischen Zweitligisten Como 1997 im Januar stand der Österreicher somit in einem Pflichtspiel in der Startelf. Fraglos eine Reaktion darauf, dass die Osnabrücker Defensive zwar einige kopfballstarke Hünen aufweist, aber nicht zu den wendigsten der Liga gehört. Da sollte Mustapha mit seinem Tempo, so der Plan Thiounes, einiges bewirken.