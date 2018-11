31 Punkte können zum Klassenerhalt reichen : Gladbach macht Fortuna Hoffnung

Kenan Karaman, Jean Zimmer und Niko Gießelmann (v.l.) jubeln nach dem Heimsieg gegen Hertha BSC. Foto: falk janning

Düsseldorf Gladbach hat vorgemacht, wie man mit minimalem Ertrag in der Bundesliga bleibt. Den Borussen genügten vor neun Jahren 31 Punkte zum Klassenerhalt. Die legendären 40 Zähler wurden überhaupt nur zweimal benötigt.

Bernd Jolitz

Wer hat nicht schon am Stammtisch, im Stehcafé oder in Medien aller Art von der nahezu sprichwörtlichen 40-Punkte-Regel gehört? So viele Zähler, so die gängige Meinung, benötige demnach ein Fußballklub, wenn er in einer 18er-Gruppe den Klassenerhalt schaffen möchte. Der Haken an dieser Rechnung: Wie so vieles, was über die Jahre hinweg immer wieder behauptet wird, stimmt sie nicht.

Für die aktuelle Situation der Fortuna ist das freilich eine gute Nachricht. Denn seit im Jahr 1995 die Drei-Punkte-Regel eingeführt wurde, reichten in der Bundesliga in aller Regel deutlich weniger Zähler als die magischen 40 zum Erreichen von Platz 15, der die Rettung ohne den Umweg Relegation bedeutet. Exakt 36 waren es im Durchschnitt der vergangenen 23 Spielzeiten. Somit ist für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, die bis jetzt acht Punkte gesammelt hat, der Weg zum Erfolg rein mathematisch nicht mehr ganz so weit wie bislang befürchtet.

Info Internationaler Einsatz nur noch für Ayhan Quintett In Kaan Ayhan, Kenan Karaman (beide Türkei), Marcin Kaminski (Polen), Dodi Lukebakio (Belgien U21) und Davor Lovren (Kroatien U20) waren fünf Fortuna-Profis während der Länderspielpause bei nationalen Auswahlmannschaften. Rückkehr Am Mittwochnachmittag trafen in Ayhan und Karaman die letzten wieder in Düsseldorf ein, nachdem Lovren und Lukebakio bereits zu Wochenbeginn gemeinsam mit den Klubkollegen arbeiteten. Für den jungen Belgier war das 3:3 in Rumänien bereits sein zwölfter Einsatz für die U21; er blieb in seinen 45 Einsatzminuten aber ohne Treffer. Einsatz In der zweiten Länderspielrunde drückten Kaminski bei Polens 1:1 in Portugal und Karaman beim 0:0 der Türkei gegen die Ukraine 90 Minuten die Bank. Allein Ayhan stand wie schon beim 0:1 gegen Schweden in der Startelf, wurde aber nach 53 Minuten ausgewechselt.

Ein paar Spezialisten fanden sogar eine noch bemerkenswertere Abkürzung zum Ziel Klassenerhalt (siehe Grafik). Ganz vorn in dieser Minimalisten-Rangliste ist Nachbar Mönchengladbach. Die Borussia ergatterte in der Saison 2008/09 mit mageren 31 Punkten den fünfzehnten Rang, ließ dabei Energie Cottbus (30), Karlsruher SC (29) und Arminia Bielefeld (28) hinter sich. Was im Übrigen keine schlechte Idee war, denn Cottbus musste statt den Grün-Weiß-Schwarzen in die Relegation und scheiterte dort sang- und klanglos mit 0:3 und 0:2 am Zweitliga-Dritten 1. FC Nürnberg.

Magerkost im Abstiegskampf lieferte 2013/14 auch der VfB Stuttgart ab, kam aber mit 32 Punkten und einem blauen Auge davon, weil der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig noch schlechter waren. In jenem Jahr stellte der HSV einen einsamen Rekord auf: Mit nur 27 Zählern wäre man in jeder anderen Saison direkt abgestiegen, die Hanseaten schleppten sich jedoch mit dieser miserablen Bilanz in die Relegation. Dass sie diese auch noch mit 0:0 und 1:1 gegen Greuther Fürth sieglos für sich entschieden, könnte als weiterer Mutmacher für Fortuna dienen.

33 Punkte genügten schließlich Hannover 96 in der Saison 2009/10 und dem FC Augsburg drei Jahre später zu Rang 15. Fortuna erinnert sich daran schmerzhaft, stieg sie selbst doch mit nur drei Zählern weniger direkt ab. Doch welch ein Hohn müssen solche Bilanzen erst für die Fans des 1. FC Köln sein, wenn diese zwei Jahrzehnte zurückblicken: 36 Punkte verbuchte der FC damals – und stieg dennoch als Siebzehnter ab. Auch ein Rekord.