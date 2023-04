3:2 gegen den Karlsruher SC Spätes Glück für Fortuna nach zähem Sommerkick

Gegen den KSC spielte zunächst kaum jemand eine Rolle. Was beide Teams dem Publikum in der ersten halben Stunde boten, durfte in die Kategorie „schwere Kost“ eingeordnet werden. Wenig Bewegung, wenig Tempo – Letzteres galt dann auch für das Schüsschen, dass der Karlsruher Mikkel Kaufmann in der 28. Minute auf das Tor brachte. Der Ball kullerte Richtung linkes Eck, was Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier jedoch nicht daran hinderte, ihn ins Netz rutschen zu lassen.