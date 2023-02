3:1 gegen Braunschweig Fortuna verteidigt ihre Heimserie

Der Aufstellungsbogen zeigte nämlich gleich eine dicke Überraschung. Dawid Kownacki, der sich erst vor 13 Tagen im Heimspiel gegen den SV Sandhausen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, hatte es nicht nur in den Düsseldorfer Kader geschafft, sondern sogar in die Startelf. Das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte von Kownackis Körper schien also ebenso groß zu sein wie die Zweifel Thiounes, dass Fortunas Angriff ohne den 25-Jährigen irgendetwas reißen könnte.