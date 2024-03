3:1-Wahnsinn in Kaiserslautern Fortuna erobert mit viel Spektakel den Relegationsplatz zurück

Ein Spiel wie jedes andere würde dieses Duell kaum werden, das stand im Grunde von vornherein fest. Fortuna traf am Samstag nicht nur auf den 1. FC Kaiserslautern, sondern auch auf einen Trainer, dem der gesamte Klub viel zu verdanken hat: Friedhelm Funkel. Vor inzwischen sechs Jahren stieg der gebürtige Neusser mit den Düsseldorfern in die Bundesliga auf und hielt in der ersten Saison souverän die Klasse. Seit kurzem ist Funkel in neuer Mission unterwegs, soll er doch die Pfälzer vor dem Abstieg in die Dritte Liga bewahren.