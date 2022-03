3:0-Sieg gegen Ingolstadt : Fortuna blüht unter Thioune weiter auf

Düsseldorf Fortuna hat sich gegen das Tabellenschlusslicht der Zweiten Liga keine Blöße gegeben. Gegen den FC Ingolsadt überzeugten die Düsseldorfer vor allem spielerisch und fuhren einen verdienten 3:0-Sieg ein.

Fortuna entwickelt sich langsam aber stetig wieder zu einer echten Heimmacht. Der 3:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt bedeutete nicht nur die vierte Partie in Folge ohne Niederlage, sondern gleichzeitig auch den dritten Heimsieg unter Daniel Thioune. Die Düsseldorfer überzeugen unter ihrem neuen Trainer immer mehr.

Dass sich Fortuna vor der Begegnung einiges vorgenommen hatte, war bereits in den ersten Minuten zu erkennen. Das Team rannte an – und belohnte sich prompt. Khaled Narey kam auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und bediente mit einer herrlichen Flanke Daniel Ginczek am Elfmeterpunkt. Der ließ sich völlig freistehend nicht zweimal bitten und nickte souverän ein. Die ganz frühe Führung, die Fortuna zusätzliche Sicherheit bescherte.

Doch auch das Tabellen-Schlusslicht versteckte sich keineswegs und kam – vor allem auch nach einigen fahrlässigen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung von Jakub Piotrowski – einig e Male gefährlich vor das Tor von Keeper Florian Kastenmeier.

Die Gastgeber zeigten sich an diesem Nachmittag aber einfach effektiver. Und sprühten in einigen Situationen auch voller Spielwitz. So wie beim 2:0 durch Mattthias Zimmermann, das einer traumhaften Kombination zwischen ihm, Narey und Piotrowski vorausging. Fortunas Rechtsverteidiger zog nach tollem Steilpass des Polen schlussendlich in die Mitte und vollendete gekonnt ins rechte obere Toreck (35.).

Und auch die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – nämlich mit jubelnden Fortunen. Nikola Stevanovic spielte fünf Minuten nach Wiederanpfiff in der Defensive einen katastrophalen Fehlpass in die Beine von Narey, welcher aus 16 Metern die Nerven behielt und überlegt zum 3:0 einschob.

Für die Gäste wurde es auch im Anschluss nicht besser. Der ehemalige Fortune Marcel Gaus stieg Daniel Ginczek in der 57. Minute recht unnötig auf den Fuß und sah daher völlig berechtigt die Gelbe Karte. Sein Problem: Es war bereits seine zweite in diesem Spiel. Der gebürtige Düsseldorfer musste so bereits frühzeitig den Platz verlassen.