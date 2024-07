3:0 bei der SG Neuss-Holzheim Fortuna absolviert ihren ersten Test souverän und locker

In der Pause wechselte Thioune komplett durch. Vor allem, um weiterhin einen Mix aus älteren und jüngeren Spielern zu erhalten. Für das Trio der externen Neuen, Mbamba, Schmidt und Rossmann, war somit schon Feierabend. Nicht so für U19-Spieler Si-Woo Yang: Der war beim Osterturnier des BV 04 einer der überragenden Spieler gewesen und machte bei seiner Premiere bei den Profis gleich gut weiter. Nach knapp einer Stunde erhöhte der junge Südkoreaner auf 0:3 und beseitigte so die letzten Zweifel am Sieg des Favoriten – sofern es denn bei irgendjemandem solche gegeben haben sollte.