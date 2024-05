3:0 beim VfL Bochum Fortuna stößt das Tor zur Bundesliga ganz weit auf

Spätestens zwei Stunden vor dem Anpfiff stieg die Spannung immer weiter in Richtung ganz großes Knistern – zumindest zu diesem Zeitpunkt aber auf bemerkenswert harmonische Weise. Vor einem Grill an der Castroper Straße, nur wenige Schritte vom Bochumer Stadion entfernt, versammelten sich blau-weiß und rot-weiß gekleidete Fans, plauderten bei einer Currywurst oder einer großen Pommes miteinander. Dabei ging es wenig später um so viel. VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf – Relegation um den letzten freien Platz in der Bundesliga.