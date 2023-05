3:0 beim 1. FC Kaiserslautern Kownackis Doppelpack beschert Fortuna gelungenen Ausstand

Der Düsseldorfer Coach musste also in der Abwehrzentrale doppelt improvisieren und schickte Tim Oberdorf an der Seite von Jordy de Wijs ins Rennen. Beide keine heurigen Hasen, obendrein zwei Profis, die schon häufiger zusammengespielt haben – da fiel schon schwerer ins Gewicht, dass Oberdorf nicht seiner geplanten Aufgabe im defensiven Mittelfeld nachkommen konnte. Diese übernahm nun als Partner des von einer Muskelverletzung zurückgekehrten Marcel Sobottka der polnische Nationalspieler Michal Karbownik.