Heutiger Gegner im Check : Fortuna seit 29 Jahren ohne Sieg gegen Bayer 04

Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen trifft besonders gern auf die Düsseldorfer. In der vergangenen Saison gab es zwei Siege für Bayer 04 in den rheinischen Duellen.

Das Spiel In der Partie zwischen Fortuna und Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Arena) könnten die Ansprüche beider Mannschaften kaum unterschiedlicher sein: Fortuna wäre mit Platz 15 glücklich, Bayer strebt klar einen Champions-League-Platz an.

Die aktuelle Form Fortuna überzeugte beim 3:1-Erfolg bei Werder Bremen. Bayer Leverkusen gewann dagegen nur mit Mühe 3:2 gegen Aufsteiger Paderborn und hatte auch schlechte Ergebnisse in den Vorbereitungspartien. Der Unterschied zwischen den beiden Teams am ersten Bundesligaspieltag: Fortuna zeigte in Bremen Effektivität, nutzte ihre Chancen konsequent. Ganz anders Bayer: Die Werkself hatte gegen Paderborn sechs, sieben große Einschussmöglichkeiten, traf aber nur dreimal.

Die personelle Lage Fortuna fehlen die verletzten Michael Rensing (Schulterverletzung), Nana Ampomah (Faserriss), Aymen Barkok (Schultereckgelenksprengung) und Kevin Stöger (Kreuzbandriss). Leverkusen muss nur auf den verletzten Ex-Fortunen Joel Pohjanpalo (Fußverletzung) verzichten. Gut möglich, dass Bayer-Trainer Peter Bosz seine erste Elf gegenüber dem Spiel gegen den SC Paderborn nicht verändert. Da brachte Bosz in dem früheren Düsseldorfer Kerem Demirbay nur einen Zugang von Beginn an.

Stärken und Schwächen Spielerisch sind die Leverkusener den Düsseldorfern überlegen. Sie sind so offensiv aufgestellt wie nie zuvor, haben viel in ihren Angriff investiert. Da viele Leistungsträger erst spät zur Mannschaft stießen, sind sie noch nicht völlig integriert, und die Mannschaft ist noch nicht eingespielt. In der Vorbereitung und in der Partie gegen Paderborn gab es viele Probleme in der Abwehr.