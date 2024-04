20 Jahre nach dem wichtigsten Aufstieg Wie Fortuna den 28. April zu ihrem großen Schicksalstag gemacht hat

„Nie mehr Oberliga!“, schallt es in den Düsseldorfer Nachthimmel. Es ist ein Mittwochabend im Frühjahr, genauer gesagt: der 28. April 2004. Fortuna scheint an diesem Tag vor 20 Jahren endlich am Ende einer langen Talfahrt angekommen zu sein. Fans und Spieler feiern gemeinsam den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga und den Wendepunkt in einer langen, nicht enden wollenden Abwärtsspirale.