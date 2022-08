2:2 bei Eintracht Braunschweig : Fortuna verpasst bei wilder Achterbahnfahrt den Sieg

Braunschweig Bis zum Samstagabend hatte Eintracht Braunschweig in dieser Zweitligasaison noch keinen Treffer erzielt. 415 Spielminuten lang – doch gegen die Düsseldorfer gab es nun gleich zwei. Fortuna ließ so mit 2:2 zwei Punkte liegen, hätte allerdings gut und gern die Partie auch verlieren können.

So gut ist Ex-Fortune „Kuba“ in Bulgarien angekommen

Jakub Piotrowski : So gut ist Ex-Fortune „Kuba“ in Bulgarien angekommen

Es scheint schon ein Weilchen zu dauern, bis Thioune von liebgewonnenen Gewohnheiten abweicht. Zwar standen ihm im wiedergenesenen Matthias Zimmermann und in Jorrit Hendrix zwei starke neue Optionen für die Startelf zur Verfügung, nach Vorab-Aussage des Trainers auch absolut wettbewerbsfit – und trotzdem vertraute er erneut auf Tim Oberdorf auf der rechten Abwehrseite und das Mittelfeldtrio Shinta Appelkamp, Marcel Sobottka und Ao Tanaka.

Somit kehrte gegenüber dem 2:2 gegen Fürth zwar in Felix Klaus ein echter Flügelspieler in die Anfangsformation zurück, ansonsten vertraute der 48-Jährige aber auf Bekanntes aus den ersten Saisonpartien. Vor allem der Verzicht auf Hendrix, der Fortunas Spiel nach seiner Einwechslung gegen Fürth viele neue Impulse gegeben hatte, war dabei eine echte Überraschung.

Immerhin hatte Oberdorf (der natürlich bei seinen bisherigen Einsätzen nie enttäuscht hatte) aber auch große Unterstützung dabei. Seine Schwester Lena, Profi beim VfL Wolfsburg und überragende Spielerin in der deutschen Vize-Europameistermannschaft, saß gemeinsam mit den Eltern der beiden auf der Tribüne und drückte Tim und der Fortuna die Daumen.

Zum Daumendrücken dürfte sich jedoch schnell ein nervöses Zittern gesellt haben, denn nach nicht einmal einer Viertelstunde hätte es auf beiden Seiten bereits mehrfach klingeln können. Während die Düsseldorfer die erste klare Chance durch Klaus nach einer guten Flanke von Nicolas Gavory verbuchten, ließen die Niedersachsen gleich dreimal aufhorchen. Zunächst mit einem gefährlichen Schuss von Brian Behrendt, den Torhüter Florian Kastenmeier gerade noch zur Ecke abwehrte, dann mit dem Versuch von Jan Marx, den Kastenmeier an die Latte lenkte, und schließlich mit Philipp Strompfs Riesenchance, die Andre Hoffmann nur mit einem bärenstarken Tackling vereiteln konnte.

Jordy de Wijs‘ Kopfball, der eine Beute von Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic wurde, rundete auf der anderen Seite eine verrückte Anfangsphase ab, in der niemand zum Durchatmen kam. Anlass dafür war allerdings eine Reihe von schlampigen Pässen auf beiden Seiten, die den Trainern kaum gefallen haben dürfte. Zwar beruhigte sich das Geschehen in der Folge etwas, doch eine Augenweide für Fußball-Ästheten wurde es bis zur Pause nicht mehr.

Die Braunschweiger Zuschauer begrüßten ihr Team bei der Rückkehr aus der Kabine mit großem Beifall: Zwar waren auch den Blau-Gelben einige Schnitzer unterlaufen, doch hatte das Schlusslicht das Herz in beide Hände genommen. Und tat dies auch weiterhin. Neun Liga-Spielhälften ohne eigenen Treffer hatten zwar nicht das Selbstvertrauen der Eintracht gestärkt, sie aber definitiv auch nicht gelähmt.

Nach 415 torlosen Minuten endete dann auch die Flaute der „Löwen“ – natürlich gegen Fortuna muss man fast sagen, ist es der Thioune-Truppe doch noch kein einziges Mal in dieser Saison gelungen, zu Null zu spielen. Nach einem abgeblockten Appelkamp-Schuss stand Fortuna viel zu offen, ließ einen Überzahl-Konter der Gastgeber zu, den diese durch Robin Krauße zum 1:0 abschlossen.

Zwar hatte Tanaka bereits im Gegenzug die Chance zum Ausgleich, doch der Einschlag hinter Fejzic gelang erst fünf Minuten später: durch Gavory, der den Ball aus gut 20 Metern per Direktabnahme in den Giebel knallte. Verdienter Lohn für den Franzosen, der bis dahin auf der linken Seite ein ordentliches Spiel gemacht hatte. Doch trotz dieses Ausgleichs und der Einwechslung von Hendrix und Daniel Ginczek ging das Chaos munter weiter – mit einem Aluminium-Doppelschlag des Aufsteigers gegen Pfosten und Latte in der 62. Minute.