2:2 gegen den Hamburger SV Eigentor von Klarer bringt Fortuna um den Lohn

Never change a winning team – das war für Fortunas Trainer nach dem 5:2-Sieg in Rostock nicht möglich. Schließlich fielen im verletzten Andre Hoffmann und im gesperrten Jorrit Hendrix zwei der Gewinner von der Ostsee aus, doch immerhin behielt Daniel Thioune ansonsten alles beieinander, was irgendwie ging. Also schickte er erneut Routinier Rouwen Hennings als zweite Spitze und Ao Tanaka im Mittelfeld ins Rennen, obwohl der Japaner erst am Donnerstag von seiner Länderspieltournee ins Training zurückgekehrt war. Shinta Appelkamp, zweitbester Fortuna-Scorer hinter Dawid Kownacki, blieb zunächst draußen.