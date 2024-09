2:2 gegen Köln Fortuna rettet in letzter Minute einen Punkt im 80. Rheinderby

Ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein, mit dem der Tabellenachte da zum ersten Rheinderby seit mehr als vier Jahren und dem 80. in der Geschichte anreiste. Doch man muss den Kölnern lassen, dass sie diese Chuzpe auch auf dem Platz nachwiesen. Sie machten lange Zeit deutlich weniger Fehler als ihre Gastgeber, so dass sie bis tief in die Nachspielzeit verdient führten. Dann aber rutschte Jona Niemiec ein Flankenball über den Fuß und senkte sich zum 2:2-Endstand in die lange Ecke.