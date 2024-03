2:2 im Verfolgerduell Fortuna verspielt 2:0-Führung bei Hannover 96

Das 4-4-2-System, also eine Formation mit zwei zentralen Angreifern, hatte am vergangenen Sonntag den ersten Sieg des Jahres 2024 gebracht. Doch was gegen Hansa Rostock erfolgreich war, muss dies noch lange nicht bei Hannover 96 sein – so dachte offenbar Daniel Thioune und kehrte zum 4-3-3 zurück, das Fortuna in den Wochen zuvor meistens bevorzugt hatte.