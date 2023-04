Nur 2:2 bei Arminia Bielefeld Fortuna verpasst trotz Überlegenheit den Sieg

Die Auflösung in Sachen System erfolgte dann sofort mit Anpfiff. Thioune setzte weiterhin auf eine Viererkette, änderte also das zuletzt bewährte System auch in Ostwestfalen nicht. Oberdorf nahm Sobottkas Position ein Stückchen hinter Ao Tanaka auf der Doppel-Sechs ein. Den ersten Akzent setzte indes ein Innenverteidiger: In der vierten Minute köpfte Kapitän Hoffmann wuchtig an den rechten Pfosten. Ein Signal, das seine Kollegen aufnahmen, denn die ersten Minuten gehörten klar den Gästen. Gute Chancen durch Felix Klaus und Tanaka waren die Folge, jeweils eingeleitet vom agilen linken Flügelduo „Emma“ Iyoha und Michal Karbownik.