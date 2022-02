2:1 gegen Schalke 04 : Fortuna siegt zum Einstand von Thioune

Düsseldorf Bei seiner Premiere als Cheftrainer von Fortuna konnte Daniel Thioune gleich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Zweiten Liga verbuchen. Gegen den FC Schalke 04 siegte sein Team mit 2:1 nach Toren von Khaled Narey und Rouwen Hennings.

Wenig hat so viel Konstanz im allgemeinen Sprachgebrauch bei Fortuna wie das Wort Neuanfang. So auch in diesen Tagen. Nach der Demission von Christian Preußer als Cheftrainer am vergangenen Montag ist in Daniel Thioune nun jemand auserkoren worden, der das schlimmste Unheil abwenden soll - den Absturz in die Drittklassigkeit. Gegen den FC Schalke 04 haben die Düsseldorfer ein erstes vielversprechendes Lebenszeichen abgeliefert: das 2:1 gegen die Königsblauen hat offenbart, zu was der Kader in guten Momenten in der Lage sein kann.