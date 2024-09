Elfmeter in der Nachspielzeit Johannesson schießt Fortuna zum ersten Zweitliga-Sieg in Fürth

Die fast schon obligatorische Reise zur SpVgg Greuther Fürth gehörte in den vergangenen Jahren ganz sicher nicht zu jenen Terminen, die ein Fan von Fortuna mit einem dicken Rotstift in seinem Kalender markierte – und vergnügungssteuerpflichtig war sie erst recht so gut wie nie. Insgesamt 13 Mal traten die Düsseldorfer in ihrer Zweitliga-Geschichte schon bei den „Kleeblättern“ an, doch gewinnen konnten sie dann nie. Einen Sieg feierten die Rheinländer zwar tatsächlich im Sportpark Ronhof, doch damals waren sich die beiden Teams in der Bundesliga begegnet.