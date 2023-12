2:1 beim 1. FC Magdeburg Joker Niemiec schießt Fortuna ins Pokal-Viertelfinale

Da hatte sich Thioune noch so gefreut, dass er bis auf seine Langzeitverletzten Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann und Marcel Sobottka endlich einmal personell aus dem Vollen schöpfen kann – und dann hatte sich diese für Fortuna-Verhältnisse so komfortable Situation am Spieltag schon wieder erledigt. Linksverteidiger Nicolas Gavory meldete sich mit einem Infekt ab, und so musste der Chefcoach seine Viererkette erneut ändern.