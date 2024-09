Glücklicher oder verdienter Sieg in Fürth? Warum Fortuna-Kapitän Hoffmann viel Demut vom Tabellenführer einfordert

„Wir haben natürlich gerade ein Momentum“, stellte Hoffmann auch in Bezug auf den Last-Minute-Ausgleich gegen Köln in der Vorwoche fest. „Wir sind sehr glücklich und nehmen den Sieg gerne mit, weil er uns Rückenwind geben wird für das Highlight-Spiel gegen den HSV am nächsten Wochenende.“ Vor allem, weil Fortuna in jüngster Vergangenheit mit ihren späten, sehr entscheidenden Treffern augenscheinlich eine neue Fähigkeit entwickelte. „Ich kann mich an eine Phase unter dem aktuellen Coach erinnern, das war ziemlich zu Beginn, als wir hintenraus immer wieder Führungen aus der Hand gegeben haben“, sagte der Kapitän. Jener Umstand kehrte sich inzwischen jedoch ins Gegenteil: „Zu punchen, ist eine absolute Qualität. Und wenn man sich in dieser engen Liga wirklich oben festsetzen will, muss man Spiele auch hintenraus entscheiden.“