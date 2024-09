Zum späten 2:1-Sieg in Fürth So erklärt Fortuna-Matchwinner Johannesson seinen eiskalten Elfmeter ins Glück

Fürth · Vom Punkt aus hat der 21-Jährige die Düsseldorfer am Freitagabend in der Nachspielzeit zum ersten Zweitliga-Sieg überhaupt in Fürth geschossen. Dabei war der Strafstoßpfiff von Schiedsrichter Jöllenbeck alles andere als unumstritten. Was Johannesson zum Foulspiel an ihm sagte und wie sein Elfmeter-Geheimnis aussah.

28.09.2024 , 07:02 Uhr

