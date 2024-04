2:0-Sieg in Wiesbaden Fortuna erfüllt in Überzahl ihre Pflichtaufgabe im Aufstiegsrennen

Den ganz großen und sicherlich emotionsgeladenen Bahnhof zum Abschied, den sich in Düsseldorf wohl kaum ein anderer so sehr verdient hat wie Aleks Spenger, erhält der am Donnerstag verstorbene Fortuna-Kultbetreuer erst in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Fürth. So hatten es sich seine Hinterbliebenen ausdrücklich gewünscht, und diesem Wunsch kam der Zweitligist selbstverständlich nach. Das war denn auch der Grund dafür, dass die Schützlinge von Trainer Daniel Thioune am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden keinen Trauerflor um den Oberarm trugen.