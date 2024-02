Durststrecke beendet 2:0 gegen Rostock – Fortuna feiert ersten Liga-Sieg des Jahres

Die Erinnerungen an den bislang letzten Heimsieg waren längst verblasst. Am 25. November vergangenen Jahres hatte Fortuna ihren letzten Erfolg vor eigenem Publikum gefeiert; es war nicht nur ein 5:3-Triumph über den FC Schalke 04, sondern auch auf den Tag genau drei Monate her. Seitdem hatte der Zweitligist seinen Status als einstige Macht in der heimischen Arena verloren und war in der entsprechenden Statistik auf den drittletzten Platz gestürzt, weil er seinen Gegnern zu oft als verlässlicher Punktelieferant diente – mal einfach, mal sogar dreifach.