2:0 gegen Sandhausen Oberdorf und Hennings lassen Fortuna aufatmen

Am Ende wurde dann doch noch alles gut. Oberdorf in der 86. und Hennings in der 88., Letzterer nach Vorlage des eingewechselten Youngsters Jona Niemiec, retteten Fortuna mit ihren Treffern den Sonntag. Eine schöne Geschichte auch für Niemiec, der im Pokal am vergangenen Mittwoch noch großes Pech mit seinem vergebenen Versuch im Elfmeterschießen gehabt hatte.