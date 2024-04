Fortuna-Torjäger Tzolis über seinen Wert „Ich bin ein Stürmer, und die sind normalerweise teuer“

Der Linksaußen geht entspannt mit dem Thema um. „Ich habe einen Lauf gerade“, stellt er grinsend fest. „Es ist meine Zeit. Ich bin sehr glücklich, habe richtig Spaß.“ Und was die Höhe seiner Kaufoption angeht: „Tatsächlich zeige ich meinen Wert ja in den Spielen. Ich schieße viele Tore und gebe auch eine Menge Assists. Und ich bin ein Stürmer, die sind normalerweise teuer. Aber das ist nicht mein Job, ich will nur mit dem Team Erfolg haben in den nächsten Spielen.“