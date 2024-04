„Endlich mal eine eingespielte Viererkette“ So erklären Siebert, Oberdorf und Zimmermann das Fortuna-Bollwerk

Wiesbaden · Das 2:0 in Wiesbaden war der fünfte Sieg in Serie – und davon der vierte ohne Gegentor. Ein Grund für diese Erfolgssträhne liegt in der starken Abwehrformation, die sich gefunden und aus der am Samstag vor allem Tim Oberdorf herausgeragt hat. Was die Protagonisten selbst dazu sagen.

13.04.2024 , 19:08 Uhr

