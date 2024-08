„Dann lag der Ball perfekt“ So erklärt Tim Rossmann sein erstes Zweitliga-Tor für Fortuna

Fürs Erste war Rossmann einmal glücklich, überhaupt wieder Zweitliga-Luft geschnuppert zu haben. „Es war ein Gefühl der Erleichterung, endlich wieder auf der Bank zu sitzen und eingewechselt zu werden. Dann auch noch ein Tor zu schießen, war überragend“, erzählte der temporeiche Flügelspieler und nahm nach der Auftaktpartie in Darmstadt nicht nur die Startelf, sondern auch weitere Treffer ins Visier: „Ich traue mir sehr viel zu und weiß, was in mir steckt. Ich setze mir keine Grenzen. Da ist es natürlich super, wenn es direkt so losgeht.“