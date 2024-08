2:0 in Darmstadt Fortuna feiert gelungenen Saisonstart bei Bundesliga-Absteiger

Der „Not-Mittelstürmer“ – die etatmäßigen Neuner Vincent Vermeij und Dzenan Pejcinovic sind noch verletzt – machte seine Sache ordentlich, überzeugte vor allem durch die Präzision in seinen Aktionen. Diese ging einigen anderen Spielern auf beiden Seiten ein wenig ab, verständlich so früh in der Saison. So konnte Fortuna ihre optische Überlegenheit in weiten Teilen der ersten Hälfte nicht in wirklich gefährliche Abschlüsse ummünzen, weil der letzte Pass oder die Flanke in den Strafraum zu ungenau ausfiel.