Kalenderblatt 19. März : Als Friedhelm Funkel seinen Einstand gab

Friedhelm Funkel (l.) nach dem 4:3 gegen Kaiserslautern vor vier Jahren mit Kerem Demirbay. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Friedhelm Funkel hat bei Fortuna eine Ära geprägt. Fast vier Jahre lang trainierte er die Mannschaft, bevor er Ende Januar freigestellt wurde. Sein erstes Spiel war am 19. März 2016. Teil zwei unserer Kalenderblatt-Reihe.

Die Saison 2015/16 drohte für Fortuna Düsseldorf zum Desaster zu werden. Der Klub fand sich im Frühjahr tief im Abstiegsstrudel der 2. Bundesliga wieder, und die Patrone Trainerwechsel hatte er bereits frühzeitig verschossen: Im November hatten sich die Düsseldorfer von Chefcoach Frank Kramer getrennt und nach einer kurzen Episode mit Interimstrainer Peter Hermann Marco Kurz verpflichtet. Doch nach dem 0:1 in Sandhausen schien klar: Der Verein musste erneut handeln, sonst drohte der Absturz in die Drittklassigkeit.

In der Verzweiflung des Augenblicks traf die Klubführung eine Entscheidung, die viele bereits im Herbst vor dem Kurz-Engagement erwartet hatten. „Ich kenne Friedhelm Funkel jetzt schon seit über zwei Jahrzehnten. Er ist ein ausgewiesener Fußballfachmann, der schon so viel erlebt hat, dass er genau weiß, wie er unsere Mannschaft in der schwierigen Situation anpacken muss“, sagte der damalige Interims-Vorstandschef Paul Jäger nach der Verpflichtung des 62-jährigen Friedhelm Funkel. „Außerdem lebt er unweit von Düsseldorf, so dass er die Fortuna und die Mentalität der Menschen hier bestens kennt. Das alles wird ihm helfen, um dem Team und damit auch dem Verein den nötigen Antrieb zu geben.“

Vor exakt vier Jahren, am 19. März 2016, feierte Funkel dann seinen Einstand auf Fortunas Trainerbank. Und es wurde eine spektakuläre Premiere. Im 1. FC Kaiserslautern stellte sich ein Klub in der Arena vor, für den Funkel zu aktiven Zeiten viele Treffer erzielt hatte, und die 25.361 Zuschauer bekamen dann auch gleich sieben zu sehen. Bereits nach wenigen Sekunden brachte Charis Mavrias Fortuna in Führung, vier Minuten später glich der Ex-Düsseldorfer Marcel Gaus aus. Bis zur Pause sorgten Oliver Fink und Nikola Djurdjic für eine scheinbar beruhigende 3:1-Führung, doch innerhalb von nur sechs Minuten war der Ausgleich fällig: Ein Eigentor von Alexander Madlung (60.) und ein Freistoß des heutigen Fortunen Jean Zimmer (66.) sorgten für das 3:3.