Täter nach Lautern-Eklat weiterhin nicht geschnappt Fortuna muss 13.300 Euro für Flaschenwurf, Böller und Pyro zahlen

Am Donnerstag ist nun der Strafzettel für dieses und zwei weitere Fehlverhalten bei Fortuna eingetroffen. Insgesamt wird eine Zahlung von 13.300 Euro fällig, wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschied. Die Düsseldorfer hatten nämlich nicht nur den Flaschenwurf zu verantworten: In der 51. Minute warf ein Zuschauer einen Böller in den Innenraum, und im weiteren Verlauf des Abends zündeten die Fans zwei Bengalische Feuer.