Fortuna in Augsburg: 130 Düsseldorfer dürfen nach Schlägerei nicht ins Stadion

Augsburg Vor dem Spiel von Fortuna Düsseldorf beim FC Augsburg ist es zu Ausschreitungen gekommen. 130 Düsseldorfer wurden deswegen nach Hause geschickt.

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde in Augsburg unserer Redaktion sagte, trafen vor der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga rivalisierende Gruppen in einem Lokal in der Innenstadt aufeinander. Den Angaben zufolge sollen Anhänger von Fortuna in dem Lokal gewesen sein, später sollen Augsburger Fans hinzugekommen sein. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit einer Körperverletzung, auch Pyrotechnik wurde laut Polizei gezündet. Unklar ist bislang, ob von Augsburgern oder Düsseldorfern. Die Polizei sprach ein Betretungsverbot gegen 130 Düsseldorfer aus. Sie durften das Bundesligaspiel der Fortuna in Augsburg nicht im Stadion verfolgen. Sie alle wurden stattdessen nach Hause geschickt. „Sie sind schon in den Bussen“, sagte der Sprecher unserer Redaktion.