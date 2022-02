Nach dem 2:1 über Schalke : Wie es für Fortuna noch ein Tag wie dieser wurde

Düsseldorf Stadion-DJ „Opa“ Haefs griff nach dem 2:1-Sieg der Düsseldorfer zu einer ganz besonderen und selten gewordenen Musikauswahl. Warum es exakt der richtige Griff war, was Trainer und Spieler zu dem Erfolg und dessen Umständen sagten und welche Rolle die Fans spielten.

Es gibt zwei unausgesprochene Regeln bei Fortuna Düsseldorf. Die erste: Stadionsprecher André Scheidt lässt das Publikum den Nachnamen eines Torschützen nur einmal rufen. Und zweitens: Zwar gilt der Tote-Hosen-Song „Tage wie diese“ unter Deutschlands Fußballfans als inoffizielle Vereinshymne des Zweitligisten – Stadion-DJ „Opa“ Haefs legt das Lied jedoch nur zu ganz besonderen Gelegenheiten auf. Zu ganz, ganz besonderen Gelegenheiten.

Am Sonntagnachmittag war eine solche Gelegenheit endlich einmal wieder gekommen. Für Scheidt wie für Haefs. Zwar ist Fortuna an diesem Tag weder Meister noch Pokalsieger geworden, und sie hat auch keinen Aufstieg geschafft. Aber irgendwie spürten die 10.000 Zuschauer in der nach Coronaregeln ausverkauften Arena, dass dieser 2:1-Sieg über den FC Schalke 04 weit mehr war als irgendein Erfolg in einem Zweitligaspiel. „Opa“ Haefs spürte es auch: Er legte fast unmittelbar nach dem Schlusspfiff „Tage wie diese“ auf, und der rot-weiße Teil des Publikums sang, teils mit Tränen in den Augen, inbrünstig mit. Und André Scheidt ließ den Namen „Hennings“ beim 2:1 ausnahmsweise dreimal schmettern.

Die Fortuna-Gemeinde feierte die Befreiung. Die Befreiung aus dem Joch der Sieg- und Torlosigkeit, das sich die Düsseldorfer Mannschaft selbst um den Hals gelegt hatte. Unendlich erleichtert feierten Fans und Profis gemeinsam, was sich schon nach den Toren von Khaled Narey und Rouwen Hennings gezeigt hatte: Beide Male stapelten sich alle zehn Feldspieler an der Eckfahne unmittelbar vor der Südtribüne zu einer Jubeltraube, mit Andre Hoffmann obenauf wie die Kirsche auf der Torte.

„Es war einfach unglaublich schön, mit den Fans gemeinsam feiern zu dürfen“, sagte Hennings nach dem Abpfiff. „Die Zuschauer haben uns nach vorne gepeitscht.“ Und Narey ergänzte strahlend: „Dieser Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir wollten heute von Anfang an Gas geben, und das hat man uns von der ersten Minute an auch angemerkt. Wir wollten alles, was war, vergessen.“

Die Zuschauer ebenso. Deshalb feierten sie ihr Team nach dem Sieg bei einer kleinen Ehrenrunde enthusiastisch. Der Trainerwechsel vom glücklosen Christian Preußer zum Emotions-Paket Daniel Thioune bot eine Chance zum Neustart – und die Fortunen packten sie beim Schopfe. Der völlig aus dem Nichts gefallene Schalker Führungstreffer durch Blendi Idrizi hätte zum ganz großen Spielverderber werden können, zumal da er recht kurz vor der Pause fiel. Aber nicht an einem Tag wie diesem.

„Respekt an die Mannschaft, dass wir so zurückgekommen sind“, meinte Narey. „Wir haben es heute sehr gut gemacht. In den nächsten Wochen müssen wir uns weiter auf unsere Stärken besinnen.“ Auch der Trainer dachte schon weit über den Abpfiff hinaus: „Für uns war es ein kleiner Schritt auf dem richtigen Weg. Ein ordentlicher Auftritt, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.“